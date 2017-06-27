Столичный велопрокат предоставит пользователям скидки во время проведения ночного велопарада с 8 на 9 июля. Об этом сообщает информагентство «Москва» со ссылкой на куратора проекта Let’s Bike It! Владимира Кумова.

Так, 8 июля поездки длительностью до шести часов с 20:00 до 23:59 будут стоить 100 рублей для пользователей со всеми сезонными тарифами и 450 рублей — для пользователей с остальными тарифами. В обычные дни шесть часов проката стоят тысячу рублей.

Кроме того, по словам Кумова, 8 и 9 июля будет действовать специальный тариф «Weekend московского транспорта» стоимостью 200 рублей.

Ранее сообщалось, что очередной сезон велопроката стартовал в Москве 29 апреля.

Всего в столице находится 330 станций проката велосипедов. В них можно взять напрокат как обычные велосипеды, так и велобайки. Тариф «Сутки» стоит 150 рублей, «Месяц» — 600 рублей. При этом на карте пользователя должно быть не менее тысячи рублей. Эта сумма блокируется в качестве депозита и возвращается по окончании срока действия тарифного плана. Средства начинают списывать после получаса поездки.

Для тарифа «Сезон» — 1 200 рублей — достаточно оплатить только стоимость тарифного плана, депозит не нужен. После каждой поездки свыше 30 минут с карты также будут списываться средства.