Роскомнадзор обновил рекомендации для провайдеров по ограничению доступа к запрещенной информации. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Служба рекомендует фильтровать трафик через DPI (Deep Packet Inspection) — метод глубокой фильтрации трафика. «Операторам связи, не использующим DPI и осуществляющим ограничение доступа к доменному имени при помощи иных программных, аппаратных или программно-аппаратных средств, рекомендуется ограничивать доступ к доменному имени посредством фильтрации запросов ко всем DNS-серверам», — сказано в сообщении.

По словам главы ведомства Александра Жарова, у большинства провайдеров нет систем DPI, поэтому они не могут «точечно» блокировать сайты по URL и DNS. Из-за этого могут случайно блокироваться ресурсы, не нарушившие закон.

Сейчас блокировка делается в основном по IP.

23 июня глава Роскомнадзора Александр Жаров в очередной раз потребовал от основателя мессенджера Telegram Павла Дурова предоставить ведомству данные, необходимые для включения сервиса в реестр распространителей информации. В противном случае он пообещал заблокировать доступ к проекту. В ответ на это Дуров обвинил российские власти в нелогичности. Его нежелание отвечать на ультиматум Роскомнадзора поддержали глава Чечни Рамзан Кадыров и авторы Telegram-каналов.

26 июня ФСБ заявила, что Telegram активно используется террористами и их кураторами из-за рубежа. В качестве одного из примеров использования мессенджера спецслужба назвала организацию теракта в петербургском метро. При этом основатель мессенджера Павел Дуров обвинил главу Роскомнадзора Александра Жарова в незнании современных принципов шифрования данных.