Министерство здравоохранения России составило рейтинг регионов, где чаще всего берут больничные отпуска, сообщает RT.

Место Регион Количество больничных листов на 100 работающих

Ярославская область 63,6

Московская область 60,6

Тверская область 60,1

Вологодская область 59,9

Республика Марий Эл 58,2

Кроме того, меньше всего уходили лечиться работники в Чечне (15,4 выданных больничных на 100 работающих) и Ненецком АО (26,6 на 100). Далее идут Дагестан (27,4 на 100) и Татарстан (29,1 на 100).

Всего российские медицинские учреждения в 2016 году выдали около 19,5 миллиона больничных листов. В среднем по стране за прошлый год выдано 43,3 больничных на 100 работающих граждан. По словам экспертов, на статистические данные влияют различные параметры — от доступности медицинских услуг до среднего возраста населения в регионе.