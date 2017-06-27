В Центре имени Хруничева, где создают ракеты-носители «Протон» и «Ангара», сменится генеральный директор. Об этом сообщается на официальном сайте госкорпорации «Роскосмос».

Андрей Калиновский, занимавший этот пост с августа 2014 года, уходит в отставку. На пост гендиректора центра наблюдательный совет корпорации выдвинул Алексея Варочко — заместителя гендиректора по развитию производства ЦЭНКИ, а также директора и главного конструктора КБ «Мотор».

При этом, по данным СМИ, Калиновский перейдет в «Роскосмос» на должность директора по качеству.

В мае сотрудники предприятия в открытом письме потребовали отставки Андрея Калиновского и объявления нового конкурса на должность гендиректора центра.

В нем говорилось, что программа финансового оздоровления центра, проводимая под руководством Калиновского, привела к тому, что старое производство ракет-носителей «Протон» «было развалено», а производство новой ракеты «Ангара» так и не удалось наладить. Кроме того, на предприятии прошли массовые сокращения сотрудников.

В декабре 2016 года бывшего исполнительного директора по контролю качества и надежности «Роскосмоса» Владимира Евдокимова обвинили в мошенничестве с недвижимостью РСК «МиГ». В марте 2017 года Евдокимов умер в московском СИЗО.