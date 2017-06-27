Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Москве в Центральном административном округе закрыл на 90 дней кафе «Суши Wok» на улице Сущевской, 13–15. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. «Так, набор и площади помещений кафе не соответствуют мощности кафе и ассортименту приготовляемых блюд. Также единственный вход в помещения кафе — общий и для персонала, и для посетителей, и для загрузки продуктов, а все процессы приготовления пищи осуществляются в одном производственном помещении».

«В суши-баре на кухне отсутствует бактерицидная лампа, есть только одна моечная ванна для мытья разделочного и кухонного инвентаря. Кроме того, в кафе отсутствует система приточно-вытяжной механической вентиляции. Для посетителей же отсутствуют санузел и раковина для мытья рук», — говорится в сообщении.

По факту выявленных нарушений был составлен протокол об административном правонарушении.