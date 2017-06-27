При реставрации павильона «Геология» на ВДНХ рабочие обнаружили коллекцию редких минералов, которая считалась утраченной. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

В пресс-службе ВДНХ уточнили, что коллекцию обнаружили при раскрытии колонн здания, которые в 1990-е годы зашили листами фанеры на сохранение, когда павильон отдали под торговлю. В них нашли около 50 геологических образцов минералов и руд из союзных республик: боксит уральского месторождения Красная Шапочка, флюориты месторождений Забайкалья, апатитовая руда с Хибин, мраморный оникс и целестин месторождений Туркмении, мраморы Уральского месторождения, антимонит из Киргизии, сера из Поволжья и другие.

Кроме того, в центральном зале обнаружили рельефную электрифицированную карту районов добычи полезных ископаемых. У нее сохранилась алюминиевая основа, но потерялись многие фрагменты, обозначающие ископаемые. Также не функционирует система подсвета.

Все найденные образцы передадут в фонд музея ВДНХ, который появится на обновленной выставке в 2018 году. Он расположится в крыле арки главного входа.

В июне на ВДНХ началась масштабная научная реставрация и капитальный ремонт инженерных коммуникаций. План работ на территории комплекса также включает в себя благоустройство прудов, строительство новых музеев и реставрацию павильонов бывших республик СНГ.