При реставрации на ВДНХ обнаружили коллекцию редких минералов
При реставрации павильона «Геология» на ВДНХ рабочие обнаружили коллекцию редких минералов, которая считалась утраченной. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
В пресс-службе ВДНХ уточнили, что коллекцию обнаружили при раскрытии колонн здания, которые в 1990-е годы зашили листами фанеры на сохранение, когда павильон отдали под торговлю. В них нашли около 50 геологических образцов минералов и руд из союзных республик: боксит уральского месторождения Красная Шапочка, флюориты месторождений Забайкалья, апатитовая руда с Хибин, мраморный оникс и целестин месторождений Туркмении, мраморы Уральского месторождения, антимонит из Киргизии, сера из Поволжья и другие.
Кроме того, в центральном зале обнаружили рельефную электрифицированную карту районов добычи полезных ископаемых. У нее сохранилась алюминиевая основа, но потерялись многие фрагменты, обозначающие ископаемые. Также не функционирует система подсвета.
Все найденные образцы передадут в фонд музея ВДНХ, который появится на обновленной выставке в 2018 году. Он расположится в крыле арки главного входа.
В июне на ВДНХ началась масштабная научная реставрация и капитальный ремонт инженерных коммуникаций. План работ на территории комплекса также включает в себя благоустройство прудов, строительство новых музеев и реставрацию павильонов бывших республик СНГ.
КомментарииПодписаться