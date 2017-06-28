В Шанхайский предметный рейтинг университетов впервые попали 12 вузов из России. Об этом The Village сообщили в пресс-службе «Проекта 5–100».

В частности, в Global Ranking of Academic Subjects в 2017 году попали Московский, Санкт-Петербургский, Новосибирский и Томский государственные университеты, Томский политехнический университет, МФТИ, МИФИ, Высшая школа экономики и МИСиС, а также Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Уфимский государственный авиационный технический университет.

Московский государственный университет имени Ломоносова лидирует среди всех российских вузов по количеству предметов — он попал сразу в 14 топов. Самым высоким результатом вуза стало 43-е место по физике. Именно эта категория стала самой популярной среди отечественных университетов. В ней представлены семь из 12 участников рейтинга из России.

Изначально исследователи отобрали около 4 тысяч вузов, которые оценивались по 52 предметам в сфере естественных, общественных и инженерно-технических наук и медицины. В финальную часть рейтинга вошли 1 409 университетов. Их проранжировали еще по пяти критериям: продуктивности научной деятельности, индексу цитирования, количеству опубликованных в лучших журналах материалов и наличию наград международного уровня.