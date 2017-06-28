В 09:00 в среду, 28 июня, у здания Совета Федерации началась акция протеста против принятия закона о реновации жилищного фонда в столице. Трансляцию со встречи ведет «Московский активист».

Вскоре после начала акции к протестующим вышла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и попросила прекратить пикет. В дискуссию с ней вступили депутат Мосгордумы Елена Шувалова и председатель московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Вскоре после этого последнего задержали.

В общей сложности в акции протеста участвуют около 150 человек.

Рассмотрение закона о реновации сенаторами начнется после 13:00.