Сенатор Вячеслав Тимченко планирует разработать законопроект об учреждении звания почетного гражданина России. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Тимченко отметил, что во многих регионах и муниципальных образованиях уже существуют законы о присвоении звания почетного гражданина субъекта Федерации. В свою очередь, на федеральном уровне есть звание Героя России, которого, по словам сенатора, может быть удостоено лишь ограниченное число лиц: «Не все совершили воинский подвиг во имя Родины. При этом множество людей достойны не меньше высочайшей оценки со стороны государства».

Решение о присвоении звания за неоценимый вклад в развитие России будут совместно принимать Совет Федерации и Госдума.