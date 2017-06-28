Столичный комитет по архитектуре и градостроительству уточнит правила размещения и содержания информационных конструкций на территории города. Об этом сообщает агентство «Москва».

В частности, планируется разрешить размещать вывески на крышах строений, если они полностью принадлежат индивидуальному предпринимателю или организации, о которой идет речь. Также бизнесу предоставят возможность размещать информационные конструкции в простенках между окнами помещений.

Вдобавок к этому Москомархитектура скорректирует перечень документов, которые требуются от предпринимателей. Им, например, больше не нужно будет самостоятельно предоставлять документ, подтверждающий имущественные права заявителя на весь объект — торговые и развлекательные центры, кинотеатры, театры и цирки. Эту информацию получат из системы межведомственного взаимодействия.