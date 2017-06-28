В Москве приостановили работы по сносу Дома культуры имени Серафимовича в Среднем Тишинском переулке. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

За предыдущие два дня у здания уже успели снести заднюю верхнюю часть. За выполнение работ во вторник, 27 июня, организаторов сноса оштрафуют, так как они нарушили предписание Мосгорнаследия не разрушать ДК.

Одновременно с этим в ведомстве уточнили, что на рассмотрение полученного ранее обращения о признании здания объектом культурного наследия у чиновников есть 90 дней. «Хочу сказать, что вопрос излишне политизирован: никто не мешал градозащитникам обратиться к нам раньше, но заявка, как ни странно, поступила к нам только тогда, когда начались строительные работы», — добавил первый заместитель руководителя департамента Сергей Мирзоян.

Сейчас активисты около здания ДК не дежурят.

Здание ДК Серафимовича было построено в 1928–1929 годах для работников завода «Авиаприбор» и считается памятником конструктивистского направления архитектуры. На его месте планируется возвести жилой комплекс.