Казенное предприятие «Управление гражданского строительства» предложило домостроительным комбинатам разработать новую серию домов в рамках программы реновации. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в мэрии и на рынке недвижимости. Предприятие направление запросов комбинатам отрицает.

По данным издания, предварительные проекты подготовят для зданий высотой в девять, 17 и 25 этажей. Комбинатам предлагается представить план типового этажа с указанием границ между помещениями и коммуникационных узлов. Ожидаемый размер однокомнатных квартир в новых домах составит от 37,5 до 42,5 квадратного метра, двухкомнатных — от 47,5 до 65 квадратных метров, а трехкомнатных — от 58 до 94 квадратных метров.

В техническом задании комбинатам также указано, что в квартирах выполнят отделку комфорткласса, оцененную в 9,4 тысячи рублей за квадратный метр. По словам партнера девелоперской компании «Химки Групп» Дмитрия Котровского, по цене 10–11 тысяч рублей за квадратный метр делаются самые дешевые варианты массовой отделки. «Это чугунная ванна, незакрытые коммуникации, пластиковые плинтуса, самый дешевый ламинат и филенчатые двери», — пояснил Котровский. По его оценкам, минимальная стоимость отделки для жилья комфорткласса начинается от 18 тысяч рублей за квадратный метр.

В конце апреля главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что по программе реновации построят дома в 10–14 этажей. Схожую этажность подтвердил и мэр Москвы Сергей Собянин. В конце мая вице-мэр столицы Марат Хуснуллин опроверг обещание Собянина, заявив, что на некоторых площадках придется строить дома высотой от 20 этажей.

В июне московские власти опубликовали буклет с образцами отделки квартир по программе реновации. Специалисты по ремонту подтвердили The Village, что представленная отделка относится к классу эконом, а цена ее составляет 8–12 тысяч рублей за квадратный метр. Ранее глава департамента строительства Андрей Бочкарев заявлял, что отделка в новых квартирах будет комфорткласса.