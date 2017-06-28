Утром в среду, 28 июня, в сквере Суворовской площади в Москве состоялся митинг в защиту отечественной науки. Об этом участники акции сообщили в социальных сетях.

На митинг на Суворовской площади огромная очередь, полиция на рамках работает отвратительно #наука pic.twitter.com/iBlwIW9z3M — Yaroslav Nikitenko (@ynikitenko) 28 июня 2017 г.

Аграрная наука тоже требует финансирования pic.twitter.com/B4w0evoVq1 — Yaroslav Nikitenko (@ynikitenko) 28 июня 2017 г.

Публикация от Цензуре Нет 2.0 (@bled_censored) Июн 28 2017 в 1:04 PDT

Публикация от vetrova.perhaps (@vetrova.perhaps) Июн 28 2017 в 2:18 PDT

Организатором акции выступил профсоюз работников РАН. По его оценкам, на митинг пришли свыше тысячи человек. Они принесли плакаты с лозунгами «В застое науки виноват не Госдеп», «Космические затраты вместо космических открытий?» и «Гранты — лучшим, а не блатным», чтобы привлечь внимание властей к необходимости увеличить финансирование российских ученых для выполнения майских указов президента России.

Если проблема с нехваткой денег на науку не решится, осенью активисты проведут всероссийскую акцию протеста.

Одиннадцать майских указов подписаны президентом России Владимиром Путиным 7 мая 2012 года. Они определили цели и задачи развития страны на ближайшие годы в социальной, экономической, внешнеполитической, демографической сферах, а также в области безопасности. Выполнение большей части поставленных в указах задач должно быть завершено к 2018 году. Так, например, указы предполагали доведение средней зарплаты научных сотрудников до 200 % от средней по региону к 2018 году.