Минкомсвязи предлагает внести поправки в закон о запрете пропаганды фашизма и отменить административную ответственность за демонстрацию свастики в «просветительских, учебных и информационных целях». Соответствующий законопроект уже размещен в федеральной базе.

Документом предполагается внести поправки в КоАП РФ и разрешить использование нацистской и экстремистской символики и атрибутики «в произведениях науки, литературы, искусства» в том случае, если она не демонстрируется в целях пропаганды.

Из пояснительной записки к проекту закона следует, что действующее законодательство не позволяет «эффективно применять данную норму, поскольку по формальному признаку под нее может подпадать, в частности, демонстрирование любой кино- и телепродукции, а также произведений литературы и искусства о Великой Отечественной войне».

В марте Минкомсвязи предложило разрешить показывать нацистскую символику в кино, учебниках и книгах. Сейчас по поводу этого документа готовится заключение по итогам процедуры оценки регулирования воздействия. Затем его рассмотрят в правительстве.​​