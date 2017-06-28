Москомэкспертиза согласовала проект капитального ремонта жилого дома 1903 года постройки в Тихвинском переулке. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В доме, построенном по индивидуальному проекту архитектора Зверева, восстановят фасады, кровли, балконы, а также чердачные и подвальные помещения.

Кроме того, в здании заменят оконные блоки, входные двери и металлическую лестницу, а также отреставрируют декоративные пояса и заменят покрытия козырьков и парапетов.