Глава Счетной палаты Татьяна Голикова рассказала, сколько россиян, живущих за чертой бедности, зафиксировано по итогам первого квартала 2017 года. Данные ведомства приводит «РБК».

22 000 000 россиян находятся

за чертой бедности

Таким образом, доходы 15 % населения страны находятся ниже прожиточного уровня. При этом количество бедных в России за первый квартал 2017 года увеличилось более чем на 2 миллиона человек. Так, в 2016 году было зафиксировано 19,8 миллиона россиян, живущих за чертой бедности.

Глава Счетной палаты отметила, что поправки в федеральный бюджет на 2017 год предполагают более оптимистичные показатели по бедности. Согласно прогнозу, число граждан с доходами ниже прожиточного уровня сократится до 12,9 %.