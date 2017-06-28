Обновлено: добавлена информация о реакции Павла Дурова на решение ведомства.

Роскомнадзор внесет мессенджер Telegram в реестр организаторов распространения информации. Об этом сообщается на странице ведомства во «ВКонтакте».

Согласно российским законам, компании из реестра обязаны хранить на территории России информацию о фактах передачи пользователями сообщений в течение шести месяцев и передавать их силовикам в случае соответствующего обращения.

Ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» данные, необходимые Роскомнадзору для включения сервиса в реестр организаторов распространения информации.

«Другими словами, давая согласие на внесение в реестр, мы не берем на себя каких-либо дополнительных обязательств. Мы не будем выполнять антиконституционный и нереализуемый технически „закон Яровой“, равно как и другие законы, не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram», — пояснил основатель мессенджера.

«Если Telegram действительно будет заблокирован на территории России, то это произойдет отнюдь не потому, что мы отказались предоставить данные о нашей компании», — подытожил Дуров.

UPD (21:30): Основатель Telegram Павел Дуров вновь подчеркнул, что мессенджер не будет передавать персональную информацию о пользователях властям какого-либо государства. Об этом он написал у себя в твиттере.