Федеральная сеть клубов «Территория фитнеса» проведет ежегодную спортивную вечеринку «Дай жару» в аквакомплексе «Лужники». Об этом The Village сообщили организаторы мероприятия.

Событие запланировано на 8 июля. Гостей будут ждать еда и напитки от фитнес-бара, спортивные развлечения и возможность выиграть одну из годовых карт клуба.

В программе вечеринки: уроки аквааэробики, конкурс по бодибилдингу, мастер-класс по боксу, командные игры, а также выступление группы «Братья Грим».

Записаться на участие в мероприятии и купить билет можно на рецепции любого клуба сети «Территория фитнеса» или на официальном сайте сети.