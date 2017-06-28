Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня. В этом выпуске: митинг за увеличение финансирования науки в Москве, закон об отмене роуминга в России и приостановка сноса ДК Серафимовича.

Telegram в реестре Роскомнадзора

Роскомнадзор внесет мессенджер Telegram в реестр организаторов распространения информации.

Согласно российским законам, компании из реестра обязаны хранить на территории России информацию о фактах передачи пользователями сообщений в течение шести месяцев и передавать их силовикам в случае соответствующего обращения.

Урон от вируса exPert

От действия вируса-шифровальщика, атаковавшего во вторник, 27 июня, компьютеры по всему миру, пострадали около 2 тысяч пользователей. Наибольшее число инцидентов зафиксировано в России и на Украине. Случаи заражения наблюдались в том числе в Польше, Италии, Великобритании, Германии, Франции и США.

Вирус ExPetr не принадлежит к семейству шифровальщиков Petya, к которому его причисляли ранее. Для распространения в корпоративных сетях вирус использует модифицированный эксплойт.

Планы Кремля

Руководство внутриполитического блока администрации президента откажется от конкуренции на сентябрьских выборах глав 16 регионов. По данным СМИ, власти решили «сушить» региональные кампании из-за небольшого промежутка с весенними президентскими выборами, поскольку есть риск, что избиратели не пойдут голосовать два раза подряд. Сообщается также, что руководство администрации президента хочет исключить вероятность вторых туров.

Митинг за увеличение финансирования науки в Москве

Утром в среду, 28 июня, в сквере Суворовской площади в Москве состоялся митинг в защиту отечественной науки. Организатором акции выступил профсоюз работников РАН. По его оценкам, на митинг пришли свыше тысячи человек. Если проблема с нехваткой денег на науку не решится, осенью активисты проведут всероссийскую акцию протеста.

Публикация от vetrova.perhaps (@vetrova.perhaps) Июн 28 2017 в 2:18 PDT

Закон об отмене роуминга в России

Депутаты от «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект, отменяющий роуминг на территории России. Законопроект отменяет плату за телефонное соединение, установленное с абонентом, находящимся за пределами того или иного субъекта России. За соединение с абонентами, находящимися за границей, плата сохранится.

Приостановка сноса ДК Серафимовича

В Москве приостановили работы по сносу Дома культуры имени Серафимовича в Среднем Тишинском переулке. За предыдущие два дня у здания уже успели снести заднюю верхнюю часть. За выполнение работ во вторник, 27 июня, организаторов сноса оштрафуют, так как они нарушили предписание Мосгорнаследия не разрушать ДК. Сейчас активисты прекратили дежурства около здания ДК.