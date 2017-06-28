Зарубежные спецслужбы используют против России новые методы сбора и вброса информации, а также кибератаки. Об этом сообщает интернет-издание Republic со ссылкой на президента России Владимира Путина.

«В целом очевидна растущая активность зарубежных спецслужб, направленная против России и наших союзников. Проводятся операции с целью повлиять на внутриполитические и общественные процессы в нашей стране», — заявил президент.

По словам Путина, некоторые иностранные спецслужбы занимаются дестабилизацией регионов вблизи российских границ. «В том числе в качестве орудия используются террористические и экстремистские группировки. Не секрет, что некоторые из них старательно опекаются, а то и получают прямую поддержку от спецслужб ряда государств», — отметил глава государства.

Он добавил, что за последние два года активность зарубежных спецслужб в России не снижается. В феврале российский лидер рассказал, что за 2016 год количество хакерских атак на официальные ресурсы российских госструктур увеличилось втрое.