Активисты движения «Открытая Россия» и объединения «Гражданский Петербург» заблокировали стеной из коробок вход в местное отделение Роскомнадзора по адресу: Садовая улица, 14/52. Об этом написал один из активистов у себя в твиттере.

В Петербурге стеной заблокировали офис Роскомнадзора pic.twitter.com/JmQHKwbeGL — либерализм и отвага (@vint_67) 28 июня 2017 г.

Активистам движения "Открытая Россия" и объединения "Гражданский Петербург" #НАДОЕЛО

Ну они взяли короч и заблокировали сам Роскомнадзор pic.twitter.com/sN2PD6Ktvp — сedоi_blondin (@GosdepBlack) 28 июня 2017 г.

Активисты Открытой России «заблокировали» Роскомнадзор в Петербурге pic.twitter.com/BLo7tkV2AX — Dave Frenkel (@merr1k) 28 июня 2017 г.

Ранее Роскомнадзор решил внести мессенджер Telegram в реестр организаторов распространения информации.

В свою очередь, основатель Telegram Павел Дуров в который раз подчеркнул, что мессенджер не будет передавать персональную информацию о пользователях властям какого-либо государства.