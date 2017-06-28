В Петербурге активисты заблокировали вход в отделение Роскомнадзора стеной из коробок
Активисты движения «Открытая Россия» и объединения «Гражданский Петербург» заблокировали стеной из коробок вход в местное отделение Роскомнадзора по адресу: Садовая улица, 14/52. Об этом написал один из активистов у себя в твиттере.
Ранее Роскомнадзор решил внести мессенджер Telegram в реестр организаторов распространения информации.
В свою очередь, основатель Telegram Павел Дуров в который раз подчеркнул, что мессенджер не будет передавать персональную информацию о пользователях властям какого-либо государства.
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