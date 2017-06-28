Полигон бытовых отходов «Торбеево» в городском округе Люберцы могут закрыть по истечении срока проектной мощности к 2020 году. Об этом сообщает информагентство «Москва» со ссылкой на главу городского округа Владимира Ружицкого.

«Других полигонов в городском округе не появится. Люберцы — это зеленая зона, это „легкие“ столицы», — заявил Ружицкий.

По его словам, в 2018-2019 годах на территории Московской области построят четыре мусоросжигающих завода в районе автодороги федерального значения А108 — Московское большое кольцо.

«Туда будут возить и отходы из Люберец», — отметил глава городского округа.

Он добавил, что сейчас на полигон «Торбеево» свозится бытовой мусор третьего, четвертого и пятого класса опасности. «Ни одного транспортного средства с балашихинской свалки „Кучино“ не перераспределено к нам в Люберцы», — заключил Ружицкий.

Ранее министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган рассказал журналистам, что отходы, ранее поступавшие на полигон ТБО «Кучино», который закрыт с 23 июня, примут полигоны «Торбеево», «Тимохово», «Храброво» и «Алексинский карьер».

Ранее во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным жители подмосковной Балашихи пожаловались на работу полигона «Кучино», где образовалась огромная свалка. В результате, полигон прекратил работу с 23 июня.