С 1 июля по 1 ноября 2017 года на Филевской линии метро закроются платформы станций «Багратионовская» и «Фили» по направлению в центр. Об этом сообщает агентство «Москва».

Посадка и высадка пассажиров на этих станциях в сторону центра производиться не будет. Чтобы добраться туда, потребуется доехать до станции «Кунцевская» и пересесть на поезд в сторону центра либо воспользоваться Арбатско-Покровской линией. Для выхода на этих станциях нужно будет доехать до станции «Кутузовская» и вернуться на платформу из центра.

Ограничения вводятся в связи с ремонтом.