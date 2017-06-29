К 30 июня остановки общественного транспорта в центре Москвы украсят композициями из роз, лилий и хризантем. Так город подготовят к празднику розы в эти выходные. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии.

Букетами и цветочными гирляндами украсят 50 остановок общественного транспорта: на Тверской улице, Новом Арбате, Цветном бульваре и в Третьяковском проезде. Также цветами украсят остановки рядом со станциями метро «Библиотека имени Ленина», «Боровицкая», «Пушкинская» и «Трубная». Помимо красных роз, белых лилий и хризантем, в украшении используют листья тропической лианы монстеры и веточки вечнозеленого дерева салал.

Кроме того, на улицах столицы появятся цветочные скульптуры. К примеру, на Триумфальной площади поставят двухметровую бабочку из красных роз и белых хризантем. А рядом с музеем имени Чайковского на Кудринской площади установят виолончель и рояль из цветов. Скульптуры будут музыкальными: из скрытых динамиков будут играть произведения Петра Чайковского.

На Новинском бульваре высадят клумбу-картину — из розовых бутонов составят распустившуюся розу. На Новом Арбате москвичи смогут увидеть «парад цветочных планет и Солнце». В оформлении Земли, Сатурна и Марса используют зелень и розы разных цветов и оттенков. А Солнце в центре композиции будет создано из желтых хризантем. Рядом с цветочными скульптурами горожанам будут дарить розы.

«Это будут розы нового сорта под названием „Москва“. Создание этого сорта было приурочено к Году экологии. Горожанам планируют подарить около 5 тысяч роз. Цветы прохожим будут раздавать возле цветочных скульптур 30 июня с 17:00 до 20:00 и 1 июля с 12:00 до 15:00», — рассказали в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Демонтируют цветочные украшения 2 июля.