Подрядчики столичного правительства по вывозу мусора из жилого сектора предсказали рост тарифов на вывоз мусора на 20–30 % из-за закрытия свалки «Кучино» в Балашихе. Об этом сообщает «РБК».

Порядка 90 % мусора на полигон «Кучино» поставляла Москва, еще около 20 свалок в Московской области на 70 % заполнены мусором из столицы. В компании «ЭкоЛайн» рассказали, что действующие полигоны не способны оперативно принимать перераспределенные потоки отходов, из-за чего мусоровозы проводят в очередях на свалках до 12 часов.

По данным «ЭкоЛайна», из-за закрытия полигона в Балашихе транспортировка мусора уже подорожала на 15–20 % из-за роста протяженности маршрутов и увеличения времени рейсов мусоровозов. Кроме того, после закрытия «Кучино» с 1 июля ожидается рост цен на других свалках.

Во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным жители подмосковной Балашихи пожаловались на работу полигона «Кучино», где образовалась огромная свалка. В результате полигон прекратил работу с 23 июня.