Мэр Москвы Сергей Собянин открыл Красный зал Киевского вокзала после комплексной реставрации. Об этом сообщает агенство «Москва».

Планировалось, что реставрация завершится в мае 2017 года, а осенью по плану должна завершиться реконструкция Розового зала. Через эти залы пассажиры со станции «Киевская» Арбатско-Покровской линии проходят к пригородным электричкам и поездам дальнего следования.

Красному залу вернули исторический облик, а для удобства установили автоматы по продаже билетов метро и указатели на русском и английском языках. Так, в ходе реставрации были установлены окна и двери, воссозданные по оригинальным чертежам, были убраны торговые объекты, из-за чего свободное пространство зала увеличилось вдвое.

Реконструкция проводилась в течение семи месяцев с ноября по май по заказу Московского метрополитена.