На международном фестивале садов и цветов Moscow Flower Show презентовали новый сорт розы «Москва», который вывели в рамках экологической программы департамента природопользования и охраны окружающей среды специально к 870-летию столицы. Снимками цветка организаторы поделились с The Village.

По случаю фестиваля горожанам планируют подарить около 5 тысяч новых роз. Их будут раздавать прохожим возле цветочных скульптур на Новом Арбате 30 июня с 17:00 до 20:00 и 1 июля с 12:00 до 15:00.