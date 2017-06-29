«Аэрофлот» получил уведомление американских властей с требованием ввести дополнительные меры авиационной безопасности на рейсах в США. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

«Меры касаются всех зарубежных перевозчиков, выполняющих полеты в США. Авиакомпаниям отведен подготовительный период для введения дополнительных мер безопасности», — заявил агентству представитель компании.

Сейчас «Аэрофлот» проводит анализ содержания уведомления «для проведения соответствующих мероприятий», добавил собеседник «Интерфакса».

Ранее министр внутренней безопасности США Джон Келли заявил о введении новых мер безопасности для пассажирских самолетов, направляющихся в страну из-за рубежа. Речь идет о дополнительной проверке пассажиров и их гаджетов на наличие взрывных устройств.