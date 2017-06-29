Замоскворецкий районный суд Москвы отклонил иск активиста Ильдара Дадина к ФСИН, СК и Генпрокуратуре за передачу видео из карельской колонии телеканалу РЕН ТВ. Об этом сообщает РАПСИ.

Защита Дадина заявила, что собирается обжаловать решение. Судья отметила, что канал РЕН ТВ во второй раз отказался предоставить видео с сюжетами про Дадина. Представители канала заявили, что съемка не проводилась. Адвокаты активиста просили оштрафовать телеканал, но суд отказался.

Ильдар Дадин первым в России был осужден по уголовной статье о неоднократном нарушении правил проведения массовых акций. В феврале 2017 года, менее чем через год после того, как активиста отправили в колонию, приговор был отменен за отсутствием состава преступления. До этого Дадин жаловался на пытки и избиения в карельской колонии № 7.

Пять сюжетов РЕН ТВ о Дадине были признаны пропагандой. Эксперты Общественной коллегии по жалобам на прессу установили, что в репортажах нарушены базовые принципы журналистской этики о достоверности, надежности и беспристрастности материалов.