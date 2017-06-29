Росстат обновил данные о средней продолжительности жизни россиян. Об этом сообщает газета «Известия».

71,8 года составляет

средняя продолжительность жизни

в России

Так, самые высокие показатели зафиксированы в Ингушетии (80,8 года), Дагестане (77,2 года) и Москве (77 лет). В целом первое место среди федеральных округов, согласно данным Росстата, занимает Северо-Кавказский федеральный округ, где средняя продолжительность жизни — 75 лет.

При этом самые низкие результаты показала Республика Тыва. Там средняя продолжительность жизни составляет лишь 64,2 года. В конце списка также находятся Чукотский автономный округ (64,4 года) и Еврейская автономная область (65,8 года).

Разрыв в средней продолжительности жизни женщин и мужчин в России составляет десять с половиной лет. Для женщин показатель составляет 77 лет, а для мужчин — 66,5 года.

Главный научный сотрудник Центра демографии и экологии человека при Институте проблем прогнозирования РАН Борис Ревич объяснил высокие показатели северокавказских республик «благоприятной средой обитания». «Речь идет о чистоте воздуха, подземной родниковой воде, собственном хозяйстве, которое дает кисломолочные и мясные продукты, что важно для человеческого организма», — пояснил он. А вот высокий уровень средней продолжительности жизни в Москве объясняется доступом к высококачественной медицине.