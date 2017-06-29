29 июля москвичи смогут наблюдать метеорный поток Южные Дельта-Аквариды. Об этом сообщается на официальном сайте столичного планетария.

В последнюю субботу месяца метеоритный поток из созвездия Водолея достигнет максимального действия. По прогнозам Международной метеорной организации, можно будет увидеть до 20 метеоров в час. В планетарии советуют смотреть на падающие звезды невооруженным глазом в местах, где небо лишено городской засветки.

Кроме того, 3 июля в 23:11 по Москве Земля пройдет афелий и окажется в самой дальней от Солнца точке своей орбиты — на расстоянии в 152 092 504 километров. В этот день Солнце будет иметь наименьший видимый диаметр.

Также в июле сохраняются высокие шансы для обнаружения и наблюдений серебристых облаков. Это самые высокие облака в атмосфере Земли, которые видны только при освещении Солнцем. Некоторые сравнивают их с северным сиянием, что является ошибочным.