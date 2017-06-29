Посещаемость музеев в России снизилась на 40–50 % из-за ужесточения требований к перевозкам детей и возможного введения запрета на использование автобусов старше 10 лет. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирину Тюрину сообщает «Интерфакс».

«Посещаемость наших музеев уже снизилась на 40–50 %, особенно в летний сезон, во время школьных каникул, когда детские группы — основная категория посетителей. Ситуацию усугубляет позиция органов народного образования, они рекомендуют школам не возить никуда детей автобусами. А в школах рекомендации органов образования воспринимают как приказ», — утверждает Тюрина.

С 1 июля может вступить в силу запрет на использование для перевозок детей автобусов, которым больше 10 лет. Член координационного совета по развитию детского туризма при правительстве России Ольга Санаева отмечает, что это привело к тому, что у турфирм нет уверенности в том, смогут ли они продолжать заниматься детскими перевозками.

«В прошлый раз запрет был отложен 31 декабря, перед самым Новым годом, из-за этого, например, в Великих Луках не смогли отправить в Псков первоклассников, выигравших конкурс, — в ГИБДД заявили, что они не в курсе об отмене запрета», — сказала Тюрина.