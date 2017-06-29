В Роспотребнадзоре рассказали о трехкратном росте смертности от загрязненной питьевой воды в 2016 году. Об этом сообщают «Известия». «Открытая Россия» отмечает, что это больше, чем число погибших в результате ДТП и убийств.

По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2016 году в автомобильных авариях погибли 15,8 тысячи человек, еще 10,5 тысячи человек умерли в результате нападений и убийств. Количество погибших от употребления загрязненной воды составило 19 тысяч человек, что в три раза превышает показатели 2015 года.

«Дополнительные случаи находятся внутри общей статистики по смертности и заболеваемости. Их выделяют расчетным путем на основании оценки причинно-следственной связи между качеством питьевой воды и влиянием этого фактора на здоровье населения. Если бы качество воды было идеальным, то дополнительных случаев смерти и заболеваемости, связанных с этим фактором, не было бы», — заявила директор Федерального научного центра медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения Нина Зайцева.

«Известия» отмечают, что вредные химические вещества появляются в воде из-за использования старых труб и очистных сооружений, а также из-за обеззараживания хлором. Больше всего на заболевания, которые связаны с загрязненной водой, жалуются жители Еврейской автономной области, Калмыкии, Дагестана, а также небольших населенных пунктов.