В лавке екатеринбургского Храма-на-Крови начали собирать подписи против фильма Алексея Учителя «Матильда» об отношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской, сообщает Znak.com. Об этом изданию рассказала одна из прихожанок. Она добавила, что за пару дней свои подписи оставили более ста человек: «Многие люди возмущались тем, что в столетие событий [расстрела царской семьи] появляется такой фильм… Причем снято это на наши с вами деньги, на государственные».

Прихожанка храма уверена, что фильм Учителя не соответствует историческим событиям, и она удивлена позицией создателей картины: «Даже если ты не церковный человек, не разделяешь точку зрения, но государь — это все равно святой человек и надо с каким-то почтением отнестись к нему».

Прихожане планируют собрать наибольшее количество подписей в июле во время Царских дней. Осенью они закончат сбор подписей и планируют направить их в министерство культуры России.

В пресс-службе Екатеринбургской епархии пояснили, что сбор подписей — идея самих прихожан и митрополия не имеет к нему никакого отношения.

Фильм «Матильда» рассказывает о романе императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Премьера картины запланирована на 25 октября 2017 года. Депутат Госдумы Наталья Поклонская просит не допускать фильм до проката. После того как прокуратура Санкт-Петербурга проверила размещенный в интернете трейлер и заявила, что никаких нарушений в этих материалах не обнаружено, она отправила повторный запрос на проверку сценария картины. Одновременно с этим появились православные активисты, призывающие сжигать кинотеатры, которые согласятся показать фильм.