Лоукостер «Победа» ужесточает меры в отношении курильщиков на борту, в частности, перевозчик разрешил капитанам своих самолетов совершать экстренные посадки из-за курения на борту. Об этом со ссылкой на РИА «Новости» сообщает «РБК».

«Поскольку участились случаи курения на борту, мы приняли решение ужесточить меры по борьбе с курящими пассажирами: теперь в случае обнаружения курящих пассажиров будет выполняться вынужденная посадка в ближайшем доступном аэропорту, пассажир будет сниматься с борта сотрудниками полиции», — заявил генеральный директор компании Андрей Калмыков.

Он отметил, что расходы из-за вынужденной посадки будут взимать с нарушителя.