Московский комитет по архитектуре одобрил концепцию подсветки зданий на Мичуринском проспекте — от улицы Косыгина до МКАД. Об этом сообщается на сайте правительства Москвы. В разработке заложили принцип «ритмичного чередования вертикалей освещенных глухих торцевых фасадов и горизонталей световых венчающих карнизов зданий».

«При разработке концепции предлагается гармонично связать средства и приемы освещения с застройкой и ландшафтом территории. Будет сформирована безопасная и комфортная среда, а художественная подсветка поможет создать запоминающиеся панорамы, которые, я уверена, оценят туристы», — заявила Татьяна Гук, заместитель председателя комитета.

Также авторам было предложено доработать систему праздничного освещения. Концепцию разработали по заказу департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы в рамках программы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение на 2012–2018 годы».