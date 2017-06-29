Власти столицы согласовали проект фасадов жилого дома с двухуровневой подземной автостоянкой и образовательным центром на первом этаже в районе Лианозово по адресу улица Абрамцевская, владение 10, в СВАО. Об этом сообщается на официальном сайте Москомархитектуры.

«Жилой дом с переменной этажностью — от восьми до 12 этажей появится по адресу ул. Абрамцевская, владение 10, СВАО. Здание расположено в 15 минутах пешком от станции метро „Алтуфьево“, поблизости пролегают маршруты общественного транспорта, автомобилистам обеспечен выезд на МКАД и Алтуфьевское шоссе», — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Проектное решение / Москомархитектура

По проекту, архитекторы сделают навесные вентилируемые фасады из панелей с эффектом кирпичной кладки в теплой цветовой гамме.

Для размещения наружного блока кондиционера будут предусмотрены специальные ниши в лоджиях, закрытые снаружи декоративной решеткой. В отделке цоколя и входных групп используют гранит. Объем первого этажа разделен на три самостоятельных блока двумя арками, в них предусмотрены сквозные проезды для пожарных машин. Площадь дома будет 8 тысяч квадратных метров.

У квартир будет свободная планировка с возможностью зонировать жилое пространство по индивидуальному проекту. Они будут продаваться без отделки, чтобы собственники могли выбрать дизайн по своему вкусу.

В подземном уровне построят паркинг на 73 машино-места, а на первом этаже —учебно-образовательный центр для детей, с отдельными для жилых подъездов входами.