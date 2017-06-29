Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний предупредили политика Алексея Навального, сейчас отбывающего наказание за организацию митинга 12 июня, об отмене условного срока по делам «Кировлеса» и «Ив Роше». Об этом у себя в твиттере сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

Сегодня к Навальному в спецприемник приходили сотрудники ФСИН и вынесли предупреждение об отмене условного срока по делу Кировлеса и Ив Роше — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 29 June 2017

«Я трактую этот твит как письменное предупреждение о том, что возможна отмена. То есть речь не идет о возможном ужесточении наказания. Навального просто уведомляют, что отмена условного срока возможна», — пояснил «Дождю» адвокат политика Вадим Кобзев.

В начале июня юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов заявил, что отказ Навального от исполнения судебного решения по иску бизнесмена Алишера Усманова может грозить ему штрафом или реальным сроком по «делу „Ив Роше“». Жданов отметил, что ФСИН может потребовать заменить оппозиционеру условный срок на реальный.

В российском законодательстве предусматривается вынесение предупреждения условно осужденному об отмене условного срока в случае, если его привлекают к административной ответственности. Если нарушения будут происходить систематически, ФСИН имеет право потребовать замену условного срока на реальный.

12 июня Навального арестовали на 30 суток за нарушение порядка организации массового мероприятия — митинга против коррупции. Затем Мосгорсуд снизил срок ареста политика на пять суток.