Авиакомпания «Победа» осенью планирует запустить прямые рейсы из Москвы в Улан-Удэ. Об этом со ссылкой на гендиректора перевозчика Андрея Калмыкова сообщает РИА «Новости».

«Мы очень хотим летать в Улан-Удэ. Там есть проблемы с транспортной доступностью, а это — наша история», — заявил глава компании.

Рейс будет длиться около шести часов, однако «Победа» не будет предоставлять питание на борту. Компания планирует начать летать в столицу Бурятии с зимнего расписания 2–3 раза в неделю.

Сейчас прямые рейсы из Москвы в Улан-Удэ выполняют «Уральские авиалинии» и S7.