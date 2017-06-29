Победителем международной образовательной программы Diageo Reserve World Class и лучшим бартендером России — 2017 стал Максим Гладышкевич из бара Friends в Новосибирске. Об этом The Village сообщили в пресс-службе Diageo Russia.

Он отправится на мировой финал программы Diageo Reserve World Class, который состоится в августе 2017 года в Мехико. В 2017 году лучшего бартендера России выбирало международное жюри, в состав которого вошли Дженнифер Ле Неше — лучший бартендер мира — 2016, Аристотель Пападопулос — первый лучший бартендер мира, получивший титул в 2009 году, Давид Риос — лучший бармен мира 2013 года, Спайк Мерчант — глобальный амбассадор программы Diageo Reserve World Class, Кирилл Рынков — лучший бартендер России 2013 года и Джон Конго — шеф-повар ресторана Fumisawa Sushi.

В ходе испытаний бартендеры должны были показать свои профессиональные навыки и умения: представить авторские подачи коктейлей, подобрать лучшие сочетания для блюд японской кухни от шеф-повара ресторана Fumisawa Sushi, а также удивить судей инновационным подходом к рецептуре.

Конкурс Diageo Reserve World Class — это часть комплексной программы, призванной повысить культуру употребления алкогольных напитков и коктейлей в заведениях по всему миру.