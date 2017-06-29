Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня. В этом выпуске: проигрыш Дадиным суда, надвигающаяся на Москву гроза, нарушения при задержаниях на митинге 12 июня и другие новости.

Увольнение PR-директора «Мегафона»

Подошла к своему концу история с PR-директором «Мегафона» Петра Лидова, оскандалившегося после публикации негативного твита об участниках акций протестных 12 июня. Источники «Ведомостей» в компании сообщили о его увольнении, отмечая, что работой сотрудника там были недовольны давно, а выступление о подростках на митинге стало последней каплей. Сам Лидов написал у себя в фейсбуке, что материал «Ведомостей» о его возможной отставке является «чушью процентов на 80%».

Финал дела об убийстве Немцова

Присяжные признали виновными всех пятерых подозреваемых в убийстве политика Бориса Немцова — Заура Дадаева, Анзора и Шагита Губашевых, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. Адвокат Дадаева Марк Каверзин заявил, что вердикт присяжных по делу об убийстве Бориса Немцова якобы был изменен после оглашения. Соратники Немцова и его дочь Жанна остались недовольны исходом дела.

Доставка из «Макдональдса»

Новость, которую по-настоящему ждали: «Макдоналдс» вслед за KFC запустил официальный сервис доставки еды, пока что только в четырех ресторанах в Москве. Заказы принимаются через мобильное приложение UberEATS, ограничений по сумме покупки нет. Стоимость доставки — 99 рублей. Предполагается, что сеть доставки будет расширяться одновременно с экспансией сервиса Uber в другие города.

Надвигающаяся на Москву гроза

Лето, все-таки наступившее в Москве на этой неделе, снова отступает: синоптики предупредили о потенциально опасных погодных условиях в пятницу, 30 июня. По данным метеорологов, к вечеру пятницы жителей столицы ожидает грозовой дождь с градом, а также порывы ветра до 20 метров в секунду. Температура воздуха в Москве при этом в первой половине дня повысится до 26–28 градусов. Согласно расчетам синоптиков, в районе ВДНХ может выпасть более 20 миллиметров осадков, что близко к рекордному значению для 30 июня. Так, в 1923 году суточный максимум осадков составил 22,3 миллиметра.

Проигрыш Дадиным суда

Замоскворецкий районный суд Москвы отклонил иск активиста Ильдара Дадинак ФСИН, СК и Генпрокуратуре за передачу видео из карельской колонии телеканалу РЕН ТВ. Судья отметила, что канал РЕН ТВ во второй раз отказался предоставить видео с сюжетами про Дадина. Представители канала заявили, что съемка не проводилась. Адвокаты активиста просили оштрафовать телеканал, но суд отказался.

Нарушения при задержаниях на митинге 12 июня

«ОВД-Инфо» зафиксировало 109 серьезных нарушений прав задержанных в 46 отделениях полиции после протестных акций 12 июня. Правозащитники обнаружили в том числе 59 нарушений в Санкт-Петербурге и 33 — в Москве. Так, в шести отделениях сотрудники полиции или люди в штатском угрожали задержанным, еще в пяти — оскорбляли их. В 14 случаях участников митингов не кормили, в 12 отделениях к задержанным не пускали адвокатов, еще в пяти у задержанных отнимали мобильные телефоны.