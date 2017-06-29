Власти Москвы отказались выделять дополнительные средства на рекультивацию полигона «Кучино» в подмосковной Балашихе. Об этом со ссылкой на представителя пресс-службы правительства Москвы сообщает «РБК».

Позиция мэрии города заключается в том, что деньги на рекультивацию уже заложены в плату за вывоз мусора. «Так что говорить о каких-то выделениях дополнительных денег, мне кажется, преждевременно в данной ситуации», — пояснили в пресс-службе мэрии.

Ранее правительство Московской области обратилось к правительству города с просьбой выделить дополнительные средства из бюджета столицы на ликвидацию полигона. Письмо мэру столицы Сергею Собянину с просьбой выделить деньги на рекультивацию свалки направляла также партия «Альянс Зеленых».