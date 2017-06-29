Россия заняла пятое место в рейтинге стран, жителям которых проще всего отказаться от использования гаджетов. Об этом говорится в опросе исследовательской компании GfK.

Опрос провели среди 22 тысяч респондентов старше 15 лет в 17 странах мира. Респонденты должны были отрицательно или положительно ответить на утверждение «Мне трудно делать перерыв в использовании технологических устройств, даже если я знаю, что должен сделать это».

«Нет» ответили 35 % жителей Германии, 30 % — Нидерландов, 28 % — Бельгии. Замкнули пятерку Канада и Россия — там несогласных обнаружилось по 27 %.

При этом 23 % жителей России рассказали, что не смогли бы перестать пользоваться гаджетами. Сложнее всего отказаться от гаджетов жителям Китая — 43 %, Бразилии — 42 %, Аргентины — 40 %, Мексики — 38 % и США — 31 %.

По словам аналитиков, наибольшие трудности с отказом от устройств испытывают люди от 15 до 19 лет. С таким утверждением согласились 44 % всех опрошенных.