Синоптики уточнили, что во второй половине дня в пятницу, 30 июня, в Москве всего за шесть часов выпадет до 25 миллиметров осадков, что равносильно трети от их месячной нормы. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

«Сильные ливни будут сопровождаться грозами, возможен град. Но ни о каком „ветхозаветном“ потопе речи не идет», — добавили в столичном Гидрометеобюро.

Вдобавок к грозовому ливню и граду в столице ожидается сильный ветер, порывы которого в пиковые моменты могут достигать скорости 15–20 метров в секунду.

Одновременно с этим метеорологи отмечают, что 30 июня, предположительно, станет самым теплым днем 2017 года. Воздух в Москве прогреется до 26–28 градусов. Предыдущий максимум этого года был зафиксирован перед ураганом 29 мая. Он составил 25,9 градуса.

Ранее МЧС неоднократно напоминало, что при порывах ветра возможны повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, а также заторы на дорогах, повреждение автомобилей и травмирование людей. Кроме того, разряды молний могут повредить не оборудованные громоотводом здания. С более подробной инструкцией о правилах поведения при штормовом ветре можно ознакомиться здесь.