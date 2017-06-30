Над лестничными сходами 12 станций московского метро в 2017 году установят арочные навесы из металла и поликарбоната для защиты пассажиров подземки от осадков. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии.

Первые навесы установят в июле на станциях: «Сходненская», «Южная» и «Октябрьское Поле». На девяти других станциях — «Коломенской», «Сухаревской», «Бибирево», «Улице Академика Янгеля», «Войковской», «Бабушкинской», «Проспекте Вернадского», «Дмитровской» и «Отрадное» — арочные конструкции появятся до конца года.

Кроме того, на лестничных сходах станций закончат другие ремонтные работы: на ступенях поменяют покрытие, а несущие стены выровняют и облицуют плиткой.

Внешнюю поверхность всех облицовочных материалов покроют защитой от вандалов: на стены, стальные двери и стекла невозможно будет наклеить стикеры или оставить на них надписи. Они будут легко стираться, не оставляя следов, благодаря специальному раствору, нанесенному на поверхность.

Также на станциях, где отсутствуют жидкостные системы обогрева лестничных сходов, под навесами установят инфракрасные обогреватели.

Всего в 2017 году на 43 входах в подземку обновят фасады и отделку, смонтируют архитектурно-художественное освещение и приведут в порядок инженерные сети.