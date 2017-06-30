Московские власти договорились с застройщиком двух участков на Михалковской улице на севере столицы о передаче городу 80–90 квартир общей площадью в 4 250 квадратных метров. Об этом газете «Ведомости» рассказали два сотрудника мэрии.

Речь идет о проекте застройки территории Московской тонкосуконной фабрики имени Петра Алексеева. Предполагается, что сюда переселят жителей пятиэтажек из Головинского района, согласившихся на участие в программе реновации.

По данным издания, с этим проектом связаны бизнес-структуры пасынка Алишера Усманова Антона Винера. Его фирме «Родина Строй Групп» принадлежат 49 % в управляющей компании «Благосостояние Родины». Она подписывает договоры с дольщиками МТФПА. Последняя является одним из соинвесторов проекта на Михалковской улице. Второй — ООО «Михалковская».