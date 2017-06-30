Платформы станций метро «Студенческая» и «Фили» по направлению в центр открылись после реконструкции. Об этом The Village рассказали в пресс-службе Московского метрополитена.

«Сегодня мы открыли после проведения первого этапа реконструкции станции метро „Фили“ и „Студенческая“. В этот этап входила реконструкция платформенных частей: мы заменили инженерные сети, смонтировали новое покрытие из гранита вместо асфальтового и так далее», — рассказал первый заместитель начальника Московского метрополитена Дмитрий Дощатов.

Он отметил, что на станции «Фили» появились стеклянные витражи, а на станции «Студенческая» — художественные панели на студенческую тематику.

Остекление вестибюлей выполнили с помощью ударопрочных стеклопакетов, которые позволят поддерживать комфортную температуру внутри помещений: зимой — сохранять тепло, а летом — предотвращать нагрев. Для отделки вестибюлей использовали натуральный гранит, камень и керамогранит. А для освещения платформ теперь используются современные энергосберегающие лампы.

Площади вестибюлей увеличились каждый в среднем на 100 квадратных метров. Благодаря этому станции теперь могут принять существенно большее число пассажиров, чем до реконструкции. Сегодня в радиусе полутора километров от них живут более 550 тысяч человек, а к 2020 году их количество может увеличиться до 700 тысяч.

При реконструкции станций строители подготовили специальные площадки под лифты для маломобильных пассажиров. Также под них адаптировали вестибюли станций. Кроме того, изменилось расположение турникетных линеек — предполагается, что теперь оно более комфортное и безопасное для передвижения пассажиров.

Власти надеются, что обустройство новых платформ и их техническое перевооружение поможет сократить интервалы движения поездов на открытом участке линии метро с 4 до 3 минут.