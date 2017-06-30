В музее-заповеднике «Царицыно» 29 июля состоится фольклорный праздник — фестиваль «Русское поле». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Мероприятие объединит творческие коллективы и мастеров-ремесленников из 60 регионов страны. В этот день в Царицыне выступят Кубанский казачий хор, группы «Ярилов зной», «Губерния», «Кватро», «Скрэтч». Отдельный блок программы посвятят 870-летию Москвы.

«Русское поле» — крупнейший фестиваль славянского искусства в Европе. Ежегодно он собирает более трех тысяч артистов и 200 тысяч зрителей.