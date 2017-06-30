На закрытии 39-го Московского международного кинофестиваля вручили приз «За создание образа Москвы в киноискусстве». Его получила лента Анны Меликян «Pro любовь». Об этом сообщается на официальном сайте мэрии.

Второе место досталось картине Андрея Зайцева «14+», а третье — фильмам «Духless» и «Духless-2» Романа Прыгунова. Последний также оказался лидером народного голосования на проекте «Активный гражданин».

Помимо них, среди номинантов в онлайн-голосовании также значились «Хороший мальчик», «Хардкор», «Коллектор», «Ближе, чем кажется» и «Тряпичный союз». Всего на конкурс заявлено было 30 картин.

Конкурс на приз мэра Москвы за лучший современный фильм о столице будут проводить ежегодно. Принимать заявки на участие в следующем конкурсе начнут в 2018 году. Информация появится на сайте «Москино».