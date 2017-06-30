Президент Украины Порошенко отклонил петицию об отмене блокировки на территории страны российской соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщается на сайте его официального интернет-представительства.

«Поддержание электронной петиции об отмене блокировки интернет-ресурса „ВКонтакте“ считаю невозможным», — написал глава государства.

В ответ на петицию Порошенко заявил, что «ВКонтакте» и другие заблокированные российские сервисы «широко используются российскими спецслужбами для продвижения российской пропаганды и проведения специальных информационных операций против Украины и ее граждан».

Примерами российского влияния на события на Украине с помощью соцсетей президент назвал «фейковые протесты поляков во Львовской области» и случаи использования россиянами фальшивых аккаунтов с целью спровоцировать беспорядки на Украине.

«Российские социальные сети стали также рассадником деструктивных групп вроде печально суицидальных сообществ типа „Синий кит“ („Депрессивный дельфин“, „Море китов“ и так далее), а соцсеть „ВКонтакте“ остается едва ли не главным вместилищем „пиратского“ контента в мире», — отметил Порошенко.

Ранее петицию на сайте президента подписали более 25 тысяч человек.

16 мая президент Украины подписал указ, по которому украинские интернет-провайдеры должны заблокировать доступ к ресурсам «Яндекса» и Mail.Ru Group, в том числе социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники». По оценкам председателя правления интернет-ассоциации Украины Александра Федиенко, на реализацию указа потребуется от года до двух и около миллиарда долларов.